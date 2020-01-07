Dorock XL, 30 öğrenciye mutfağını ücretsiz olarak açıyor

Dorock XL, haftanın 7 günü kendi personeli için 120 kişilik olarak çıkardığı yemeğin miktarını arttırdı.

120 kişi yerine 150 kişiliğk yemek çıkaracak olan kurum, 30 üniversite öğrencisine ücretsiz olarak yemek imkanı sağlayacak.

Öğrenci kimlik kartını gösteren öğrenciler, menüden yararlanabilecek.

Kurum, müzik sektöründeki diğer kurumları da benzer bir uygulama yapmaya davet ediyor. Özellikle mutfağı güçlü mekanların bu uygulamaya destek vermesini temenni eden Dorock XL, yakın zamanda bir üniversite öğrencisinin yaşadığı üzücü intihar olayı vasıtasıyla böyle bir karar aldığını belirtti.