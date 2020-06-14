Teknik rekabete ilişkin bir soruşturma, eğer kabul edilirse, sektördeki en büyük isimlerden bazılarının tanıklığına ev sahipliği yapabilir.

ABD'nin Adalet Komitesi, Apple, Alphabet, Amazon ve Facebook'a internet alanında yaptıkları rekabet ve bu şirketlerin güçlerini nasıl kullandıkları üzerine yapılacak incelemede ifade vermeye davet eden mektuplar yolladı.

Temmuz ayında, ABD'nin 'Antitrust' yasası kapsamında gerçekleşecek olan bu incelemede ifade vermek için atılan mektuplara bu dört teknoloji devinin 14 Haziran tarihine kadar cevap vermesi gerekiyor. Bununla birlikte, CEO’ların cevap vermekten başka seçenekleri olmayabilir. Çünkü gönderilen mektuplara cevap alınamazsa ABD hükûmeti, şirketlere mahkeme çağrı kağıdı yollayacak ve şirketlerden incelemeyle alakalı belgeler isteyecek.

Komite başkanı David Cicilline yaptığı açıklamada, belgelerin soruşturmada “gerekli” ve bunun gibi taleplerin dosyaları elde etmek için “uygun sürecin” bir parçası olduğunu söyledi.

Büyük teknoloji CEO'ları geçmişte Kongre için tanıklık etseler de kişiler garanti edilmedi. Şirketler bazen başka yöneticiler göndermeyi seçti.

Bu dört şirketin CEO'su ifade vermeye karar verirse, Temmuz ayında ABD'nin en kapsamlı ve en büyük incelemelerinden biri başlatılmış olacak.