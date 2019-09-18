Dört dörtlük zafer

Amerikalı maraton yüzücüsü Sarah Thomas, pazar günü İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni hiç durmadan dört kez geçerek inanılmaz bir rekora imza attı. Bir yıl önce meme kanserini yenen 37 yaşındaki Sarah Thomas, rekor denemesine İngiltere’nin Dover kasabasından başladı. 128 kilometre yüzmesi planlanan Sarah Thomas, güçlü akıntı nedeniyle 209 kilometre yüzerek dünya rekoru kırdı.

54 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

2007, 2012 ve 2016’da Manş’ı üst üste üç kez yüzerek geçen Sarah Thomas, 54 saat 10 dakika boyunca denizanaları, akıntı, hava durumu ve uykusuzlukla mücadele etti.

Sarah Thomas rekorunu kanserden kurtulan herkese adadığını söyledi. Denemenin resmi gözlemcisi Kevin Murphy “Bu bir zafer, dayanıklılığının sınırlarını test etti. Bu inanılmaz ve ilham verici. Çok duygulandık” dedi.

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