ABD eğlence için hastalarına hava enjekte ederek öldüren hemşireyi konuşuyor. Teksas eyaletinde görev yapan 37 yaşında William Davis isimli hemşirenin 2017 yılında girdiği operasyonlarda 4 hastayı hava enjekte ederek öldürdüğü tespit edildi. Savcı tarafından kendisine 'seri katil' tanımı konulurken Davis'in idam cezasına çarptırılabileceği konuşuluyor. Hemşirenin hastaları 'eğlence için' öldürdüğü belirtildi.

Konu ile ilgili yargılama sürerken olayla ilgili kan donduran gelişmeler yaşandı. Hemşire dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmek ile suçlanıyor.

İDAM CEZASI ALABİLİR

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Hallsville'de yaşayan 37 yaşındaki hemşire idam cezasına çaptırılabilir.

Savcı Chris Gatewood, Davis'i 'seri katil' olarak tanımladı ve jüriye Davis'in kurbanlarını arter hatlarına hava enjekte ederek kasten öldürdüğü söylendi.

İNSANLARI 'EĞLENCE İÇİN' ÖLDÜRMÜŞ

Savcı cinayetlerin nedeni olarak 'insanları öldürmeyi sevmesi'ni ve bunu eğlence için yaptığını gösterdi. Bölge Savcısı şu ifadeleri kullandı;

'Bu dört hastayı öldürdü. Bunu bilerek yaptı. Bunu arter hatlarına hava enjekte ederek yaptı. Bu durumun başka bir açıklaması yok.'





ÖLMELERİNİ MONİTÖRDEN TAKİP ETMİŞ

Soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını mercek altına almıştı. Elde edilen görüntülerde Davis'in hava enjekte ettiği hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu.

Davis'in tüm kurbanları Haziran 2017 ile Ocak 2018 arasında kalp ameliyatı geçirmişlerdi. Eyalet yasalarına göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.