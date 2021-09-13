Futbol Dört maçta puan alamayan Aykut Kocaman: Oksimoron...
  • Haberler
  • Futbol
  • Dört maçta puan alamayan Aykut Kocaman: Oksimoron...

Dört maçta puan alamayan Aykut Kocaman: Oksimoron...

Futbol

Başakşehir geçen sezon yaşadığı küme düşme tehlikesini son haftalarda güç bela aşabilmişti. Ancak 2 sezon öcnenin şampiyonu olan Başakşehir için bu sene de pek kolay geçeceğe benzemiyor. 4 haftası geride kalan Süper Lig'de henüz puan alamayan İstanbul ekibinde teknik direktör Aykut Kocaman da şaşkın.

13 Eylül 2021, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Başakşehir, maçı son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybetti ve bu sezonki dördüncü maçından da mağlup ayrıldı.

Henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de geçtiğimiz sene Okan Buruk'un yerine göreve gelen Aykut Kocaman bulunuyor. Kocaman, geçen sezon zorlansa da takımı kümede tutmayı başarmıştı. Bu sezon başında ise kadroda büyük bir temizliğe giden tecrübeli hoca, şimdiye kadar istediği sonuçları alamadı.

Maç sonu 4 maçta 0 çekmesini değerlendiren Kocaman, kendine has ilginç ifadelerinden birini daha literatüre kazandırdı:

Maçın başlarında mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk, ilk yarı öne de geçmeyi başardık. İrfan 3 tane gol pozisyonunu engelledi. 4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu. Bunu tarif etmek mümkün değil.

Oksimoron, kelime anlamı olarak birbiriyle çelişen iki özellik veya düşünceye sahip olmayı niteliyor.

Örnek: Korkunç güzel, muhteşem kötü, müthiş berbat

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe 4 haftada 10 puan aldı, 10 sakat verdi