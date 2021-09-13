Dört maçta puan alamayan Aykut Kocaman: Oksimoron...

Henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de geçtiğimiz sene Okan Buruk'un yerine göreve gelen Aykut Kocaman bulunuyor. Kocaman, geçen sezon zorlansa da takımı kümede tutmayı başarmıştı. Bu sezon başında ise kadroda büyük bir temizliğe giden tecrübeli hoca, şimdiye kadar istediği sonuçları alamadı.