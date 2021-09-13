Göztepe karşısında 1-0 öne geçen Başakşehir, maçı son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybetti ve bu sezonki dördüncü maçından da mağlup ayrıldı.
Futbol Dört maçta puan alamayan Aykut Kocaman: Oksimoron...
Henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de geçtiğimiz sene Okan Buruk'un yerine göreve gelen Aykut Kocaman bulunuyor. Kocaman, geçen sezon zorlansa da takımı kümede tutmayı başarmıştı. Bu sezon başında ise kadroda büyük bir temizliğe giden tecrübeli hoca, şimdiye kadar istediği sonuçları alamadı.
Maç sonu 4 maçta 0 çekmesini değerlendiren Kocaman, kendine has ilginç ifadelerinden birini daha literatüre kazandırdı:
Maçın başlarında mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk, ilk yarı öne de geçmeyi başardık. İrfan 3 tane gol pozisyonunu engelledi. 4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu. Bunu tarif etmek mümkün değil.
Oksimoron, kelime anlamı olarak birbiriyle çelişen iki özellik veya düşünceye sahip olmayı niteliyor.
Örnek: Korkunç güzel, muhteşem kötü, müthiş berbat
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