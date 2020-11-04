Yemek Quattro Stagioni pizza: Dört mevsim pizza tarifi

Quattro Stagioni pizza: Dört mevsim pizza tarifi

Yemek

Quattro Stagioni pizza: Dört mevsim pizza tarifi

Bol malzemeli bir pizza tarifi arıyorsanız dört mevsim pizza tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için dört mevsim pizza tarifi arıyor ya da dört mevsim pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dört mevsim pizza yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

04 Kasım 2020, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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Hem hamurunu hem de malzeme uyumunu çok seveceğiniz dört mevsim pizza tarifi evde kolaylıkla yapılan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için dört mevsim pizza tarifi arıyor ya da dört mevsim pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dört mevsim pizza yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

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Dört mevsim pizza tarifi

Dört mevsim pizza malzemeleri

Hamuru için;

  • 130 gram un
  • 15-20 gram zeytinyağı
  • 50 gram su
  • 1 çay kaşı tuz

Üzeri için;

  • 100 gram domates,
  • 180 gram mozzarella,
  • 100 gram dana jambon,
  • 20-30 gram ızgara patlıcan,
  • 7-8 adet siyah zeytin,
  • 50 gram porçini mantarı,
  • Taze fesleğen
  • Kekik

Dört mevsim pizza yapılışı

Un, su, tuz ve sızma zeytinyağı ile hazırlanan hamuru, 170 gram porsiyonlar halinde 24 saat dinlendirin. Elle açtığımız hamurumuza; domates, taze fesleğen ve kekik ile hazırlanan sostan sürün. Üzerine mozzarella peyniri, dana jambon, ızgara patlıcan, siyah zeytin ve porçini mantarı ekleyerek 180 derece sıcaklıktaki taş fırında, 3-4 dakikada, normal ev fırınında ise 35-40 dakika pişirebilirsiniz.

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