Basketbol Dört oyuncu koronavirüse yakalandı

Dört oyuncu koronavirüse yakalandı

Basketbol

Dört oyuncu koronavirüse yakalandı

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Kızılyıldız mts’te dört oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

02 Nisan 2021, Cuma 19:13 Son Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve oyunculara yapılan PCR testlerinde dört vakanın tespit edildiği kaydedildi. Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların prosedürler gereği ev karantinasına gönderildiği belirtilen açıklamada, Kızılyıldız mts’in, Adriyatik (ABA) Ligi kapsamında 4 Nisan Pazar günü Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanması planlanan Cedevita Olimpija maçına çıkmayacağı kaydedildi.

AA

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