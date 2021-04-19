Dortmund CEO'su açıkladı: Bayern Münih ve biz Avrupa Süper Ligi'ni katılmıyoruz
Avrupa Süper Ligi 12 takımla kurulmuş ve 3 takımın daha davet edilmesiyle resmiyet kazanacağı kesinleşmişti. O 3 takımdan birinin de Bayern Münih olması bekleniyordu. Ancak Bayern Münih ve Dortmund, organizasyona kesin olarak katılmıyor. Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke bunu resmen açıkladı.
19 Nisan 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Watzke, "Geçtiğimiz cuma günü ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) olarak online bir konferans gerçekleştirdik ve yönetim kurulu olarak lig kurma kararını reddettik. Bu karar hala geçerli. Dortmund ve Bayern Münih olarak görüşümüz bu" dedi.