Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Watzke, "Geçtiğimiz cuma günü ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) olarak online bir konferans gerçekleştirdik ve yönetim kurulu olarak lig kurma kararını reddettik. Bu karar hala geçerli. Dortmund ve Bayern Münih olarak görüşümüz bu" dedi.