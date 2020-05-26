Futbol Dortmund sahasında Bayern Münih'e 1-0 yenildi

Dortmund sahasında Bayern Münih'e 1-0 yenildi

Futbol

Dortmund sahasında Bayern Münih'e 1-0 yenildi

Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde lider durumda bulunan Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı.

26 Mayıs 2020, Salı 21:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında lider Bayern Münih, 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Borussia Dortmund'a konuk oldu. Ev sahibi ekipte sezon sonunda yolların ayrılacağı açıklanan Mario Götze'nin maça yedeklerde başlaması dikkatlerden kaçmazken, yıldız oyuncu mücadeleye 80. dakikada dahil oldu. Mücadelenin 43. dakikasında Joshua Kimmich'in attığı golle soyunca odasına 1-0 önde giden Bayern Münih, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Borussia Dortmund 57 puanda kaldı

Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Bayern Münih, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ise 57 puanda kaldı.

İSTANBUL (İHA)


İlgili Haberler
Almanya derbisinin izlenmeleri Şampiyonlar Ligi finalini yakaladı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Andre Drummond 164 dolar tutan hesap için 1000 dolar bahşiş verdi