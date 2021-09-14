Futbol Dortmund'tan Haaland'lı 'Biz geldik' pozu

Dortmund'tan Haaland'lı 'Biz geldik' pozu

Futbol

Dortmund'tan Haaland'lı 'Biz geldik' pozu

Borussia Dortmund yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'da. Alman ekibi yarın 19.45'te oynanacak maç öncesi en büyük kozu Erling Braut Haaland'ın uçaktan iniş pozunu paylaşarak "Geldik" paylaşımı yaptı.

14 Eylül 2021, Salı 15:30 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund Türkiye'ye geldi. Yarın akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'a konuk olacak Dortmund'un en büyük kozu yine Haaland olacak.

Norveçli golcü 65 maçta 65 gol atmasına karşın yaptığı "Attığım gol sayısı oynadığım maç sayısından fazla olmalı" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Dortmund da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Haaland'ı kullanarak "Türkiye'ye geldik" notunu düştü.


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