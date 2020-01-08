2 ay önce cinsiyet değiştirip erkek olan Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel’le yaşadığı aşkı anlattı: “O benim Şems’im, ben de onun Mevlana’sıyım. Aşkın en güzelini; beklentisiz olanını yaşıyoruz. Aşk dediğin şey seksten ibaret değildir. Öyle olsa genelevler tapınak olurdu.”

"Kim ne istiyorsa onu yapsın"

Stil programı ile tanıdığımız ‘Neslihan Doğrusöz’ cinsiyet değiştirmiş, hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam etme kararı almıştı. Sevgilisi Büşra Eyen her adımda en büyük destekçisiydi.

Doruk Doğrusöz, 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ikili, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel’in birlikte olduğunu, el ele görüntülendiğini haberlerden öğrenen Eyen, "Gayet iyiyim. Kim ne istiyorsa onu yapsın. Ben de haberlerden öğrendim. Kendi hayatları. Ne yaşamak istiyorsa yaşasınlar" açıklamasını yapmıştı.

Annesi bayılmış

Evlilik kararı alan çiftten Sevda Demirel’in annesi ise haberleri okuyunca baygınlık geçirmiş.





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