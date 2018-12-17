Dorukhan Toköz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor dün akşam karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere biterken, maça damga vuran isim genç futbolcu Dorukhan Toköz oldu.

Tecrübesi olmamasına rağmen yıllardır Beşiktaş'ta forma giymiş gibi oynayan ve taraftarı kendine hayran bırakan Dorukhan, istatistikleriyle de alkış aldı. Dorukhan'ın mücadele içerisinde attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edilse de maçta yüksek performans sergileyen genç futbolcu hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. 1.80 boyundaki futbolcu defansta oynuyor. Bu sezon Beşiktaş forması altında Avrupa ve Süper Lig olmak üzere 10 karşılaşmaya çıktı.

21 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz Eskişehirspor forması ile TFF 1. Lig'de forma giydi. Genç oyuncu 2016/2017 sezonunda 24 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asistlik performans gösterirken 3 kez sarı kart gördü.

2015/16 sezonunda 11 maçta görev alan Toköz, 1 gol attı ve 2 kez sarı kart gördü. Yani toplamda 67 maçta 4 gol 10 asistlik performans gösterirken 13 kez sarı kart aldı. Oyuncunun henüz profesyonel kariyerinde kırmızı kartı bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Dorukhan Toköz milli forma ile U-21'de tanıştı. 3 dostluk maçı 6'da Avrupa Şampiyonası eleme maçına çıkan oyuncu 9 maçta 1 gol kaydett, 2 sarı kart gördü.