Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe iddiaları için yalanlama
Beşiktaş'la sözleşme uzatma konusu adeta yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajer değiştirmiş ve Ahmet Bulut'la çalışmaya başlamıştı. Fenerbahçe'yle anlaştığı iddial edilen Dorukhan Toköz, bu iddiayı yalanladı.
31 Mayıs 2020, Pazar 15:53 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.
Dorukhan, yaptığı paylaşımda ''Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak'' sözlerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcunun Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut’u getirmesi Fenerbahçe’ye transferinin önünü açtığı şeklinde yorumlanmıştı. Dorukhan'ın Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.