Beşiktaş'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi bir türlü uzatılamadı. Ve nihayetinde bu sezon sonu ayrılığın gerçekleşmesi kaçınılmaz oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili son açıklamasında "Teklifimizi yaptık ve bir kuruş fazla vermeyeceğiz. Kalırsa seviniriz, giderse yolu açık olsun" demişti.