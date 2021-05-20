Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer olan Dorukhan Toköz, kısa sürede futboluyla beğeni toplamış ve ilk 11'in değişmezlerinden olmuştu. Sonraki süreçte önce sakatlık, sonra sözleşme ve ücret problemi nedeniyle yedek kaldı.
Futbol Dorukhan Toköz'den şampiyonluk kutlamasında manidar şarkı
Beşiktaş'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi bir türlü uzatılamadı. Ve nihayetinde bu sezon sonu ayrılığın gerçekleşmesi kaçınılmaz oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili son açıklamasında "Teklifimizi yaptık ve bir kuruş fazla vermeyeceğiz. Kalırsa seviniriz, giderse yolu açık olsun" demişti.
Dorukhan Toköz'ün ise başta İtalya olmak üzere yurt dışından ve Süper Lig'den talipleri var. Özellikle Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ı gönderip Dorukhan'ı alacağı konuşuluyor.
Dorukhan Toköz'ün şampiyonluk kutlamasında seçtiği şarkının ardından taraftarın çok az kalan yeni sözleşme umudu da bitmiş oldu. Dorukhan'ın başarılı ama kısa Beşiktaş kariyeri haziran ayında bitmiş olacak.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Erol Bulut Gaziantep FK ile anlaşmak için şehre geldi