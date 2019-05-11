Sezon başında Eskişehirspor’dan alınan ve Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup’tan formayı almayı başaran Dorukhan Toköz’ün yükselişi tüm hızla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Dorukhan’ı uzun yıllar takımda tutmak isteyen yönetim, gelecek sezon üçüncü kaptan olarak genç oyuncuyu da düşünüyor.

Yönetim içinde birinci kaptanın Burak Yılmaz, ikinci kaptanın Vida, üçüncü kaptanın ise Dorukhan olması yönünde görüş bildiriliyor.