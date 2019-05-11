Dorukhan'a büyük müjde! Herkese nasip olmaz

Dorukhan Toköz'ü uzun yıllar takımda tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon üçüncü kaptan olarak genç oyuncuyu da düşünüyor.

11 Mayıs 2019, Cumartesi 11:15
A A
Dorukhan'a büyük müjde! Herkese nasip olmaz

Sezon başında Eskişehirspor’dan alınan ve Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup’tan formayı almayı başaran Dorukhan Toköz’ün yükselişi tüm hızla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Dorukhan’ı uzun yıllar takımda tutmak isteyen yönetim, gelecek sezon üçüncü kaptan olarak genç oyuncuyu da düşünüyor.

Yönetim içinde birinci kaptanın Burak Yılmaz, ikinci kaptanın Vida, üçüncü kaptanın ise Dorukhan olması yönünde görüş bildiriliyor.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.