Dost kazığı! Meğer kendi kocasından...

ABD’nin Arizona eyaletindeki dört çocuk annesi Hailey Custer (28), en yakın arkadaşının hamileliğinde her an yanında oldu. Gebelik hakkında deneyimlerini paylaştı. Hatta doğurmasına da yardım etti. Terk edildiğini sandığı arkadaşının hastanede refakatçisi oldu. Bebeğe ilk banyosunu yaptırdı. Hastaneden eve döndükten sonra kız bebeğin boynunda kendi oğlu ile aynı leke gördü. Bebeği inceledi. Çocuklarında olan bazı doğum lekelerinden de bebekte vardı. Kocası Travis Bowling’den (36) şüphelendi.

AFFETTİ EVİNİ AÇTI

Çünkü daha önce de ihanete uğramıştı. Şüpheleri doğru çıktı. Bebek, kocasındandı. Ne yapacağını bilemeyen Hailey, şaşırtıcı bir karar aldı. Kocasını terk etti ama arkadaşına küsmedi. Onun yerine evini açtı. “Gidecek bir yeri yok. Doğan bebek, çocuklarımın kardeşi. Masum bir bebeğin zarar görmesine müsaade edemezdim” dedi. Bu hikayesini TikTok’ta paylaşan Custer, 4 milyona yakın izlendi. Tepki gösterenlere de “Bir zamanlar ben de alkol bağımlısıydım. Bebeğim olunca bıraktım. Çaresizliği iyi biliyorum. Benden başka kimse anlayıp ona yardım edemezdi” diyerek yanıt verdi.