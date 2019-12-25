Dost ve müttefik ülkelere 20 milyon liralık yardım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni yılda dost ve müttefik devletlere yapılacak finansal yardım payı 20 milyon lira olarak paylaşıldı.

Karar kapsamında dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde 37 madde yer aldı.

Sağlanacak hizmetlerin kategorilerinde silah ve mühimmat, yiyecek ve içecek malzemeleri, tekstil malzemeleri, ilaçlar ve sağlık ekipmanları, kitap ve eğitim malzemeleri gibi kategoriler yer alıyor.

Kararda, listede bulunan malzeme ve hizmetlerin hibe işlemlerinin Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınmasının ardından yapılacağı belirtildi.

AA