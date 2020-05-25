Corona virüs günlerinde sırasıyla 'Marx'ın Dönüşü', 'Sivas 93', 'Yalınayak Sokrates', 'Aymazoğlu ile Kundakçılar' ve 'Nereye Gidiyoruz?' oyunlarını seyirciyle buluşturan Dostlar Tiyatrosu, bayramda da 'Simyacı'yı erişime açtı.

İlk kez 1996-97 tiyatro sezonunda sahnelenen 'Simyacı' oyunu, Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu Genco Erkal'ın YouTube sayfası üzerinden erişime açıldı.

Paulo Coelho'nun romanından Mevlana'dan alıntılarla uyarlanan oyununun yönetmeni, Mehmet Ulusoy. Oyunda Genco Erkal'ın yanı sıra Tülay Günal ve Emre Kınay rol alıyor. Müziklerini usta isim Kudsi Ergüner'in yaptığı, sahne tasarımı bir başka usta Duygu Sağıroğlu'na ait 'Simyacı', Endülüslü çoban Santiago'nun heyecanlı, gizemli, umut dolu yolculuğunu anlatıyor.



