5. dakikada Daniels, ceza sahası dışı sol tarafında Cordner’e yaptığı faul sonrası hakem Cansu Tiryaki tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

9. dakikada Arzu Akbulut’un ceza sahasında Berdan Bozkurt’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Cansu Tiryaki, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Fatma Kara Şahinbaş, topu filelerle buluşturdu. 0-1

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Jaleca’nın sert şutunu kaleci Sude sektirdi. Dönen topu ceza alanı sol çaprazında önünde bulan Berdan Bozkurt’un müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 0-2

31. dakikada Jaleca’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Cordner’in üzerinden atladığı topu arka direkte kontrol eden Fishley, düzgün bir vuruşta farkı 3’e çıkardı. 0-3

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı alan Fishley’in kaleyi karşısına alıp yaklaşık 20 metreden çektiği sert şut üst direğe de çarparak filelere gitti. 4-0

39. dakikada sağ kanattan Jaleca’nın ceza alanına ortasında Cordner’in vuruşunu kaleci Sude ayaklarıyla çeldi. Dönen topu hafif sol çaprazda alan Fishley, takımın beşinci golünü kaydetti. 0-5

40. dakikada hızlı gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Cordner, bir süre topu sürdükten sonra ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 0-6

51. dakikada Yenney’in ara pasıyla ceza sahasına giren Setenay, kaleci Sude’nin sağında topu ağlara gönderdi. 7-0

Goller: Fatma Kara Şahinbaş (dk. 10), Berdan Bozkurt (dk. 15), Shameeka (dk. 31, dk. 34 ve dk. 39), Kennya (dk. 40), Setenay (dk. 49) (Fenerbahçe)

İSTANBUL (İHA)