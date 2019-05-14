Dostun yası 4 yıl sürüyor

Çok yakın arkadaşların birbirlerini “Kardeş gibiyiz” diye tanımlamasının bilimsel bir dayanağı olduğu ortaya kondu.

4 YILI BULAN HASARA YOL AÇIYOR

İskoç ve Avustralyalı bilim insanlarının araştırmalarına göre; çok yakın bir dostunu kaybedenlerin tuttuğu yas, hem fiziksel hem ruhsal sağlıkta 4 yılı bulan bir hasara yol açıyor.

BİRİNCİ DERECE AKRABA KADAR YIKICI

Daha önce insanlarda en çok anne, baba, kardeş gibi birinci dereceden akrabalar için tutulan yasın bu derece yıkıcı olduğu biliniyordu.



