Dostun yası 4 yıl sürüyor
Çok yakın arkadaşların yası, hem fiziksel hem ruhsal sağlıkta 4 yılı bulan bir hasara yol açıyor
Çok yakın arkadaşların birbirlerini “Kardeş gibiyiz” diye tanımlamasının bilimsel bir dayanağı olduğu ortaya kondu.
4 YILI BULAN HASARA YOL AÇIYOR
İskoç ve Avustralyalı bilim insanlarının araştırmalarına göre; çok yakın bir dostunu kaybedenlerin tuttuğu yas, hem fiziksel hem ruhsal sağlıkta 4 yılı bulan bir hasara yol açıyor.
BİRİNCİ DERECE AKRABA KADAR YIKICI
Daha önce insanlarda en çok anne, baba, kardeş gibi birinci dereceden akrabalar için tutulan yasın bu derece yıkıcı olduğu biliniyordu.