Döviz açığının ilacı olacak

Turizm, eğitim, eğlence, kültür, müteahhitlik, yazılım, bilişim, yolcu ve yük taşımacılığı gibi Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olan hizmetler sektörünü temsil eden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), ihracatı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hizmetler sektörü, 2019 yılında 64.4 milyar dolar, pandeminin hakim olduğu 2020 yılında ise 34.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve 10 milyar dolar cari fazla verdi.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Hizmetler sektöründe yaşanan gelişmeleri anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Sektör Başkanı Ahmet Akbalık, “Katma değerin en yüksek olduğu hizmet ihracat sektörü, ayrıca ülke GSYH’sine en fazla katkı yapan, istihdamı destekleyen ve cari açığa (döviz açığı) en büyük pozitif etkiyi yapan sektör. Doğru adımların atılmasıyla orta vadede 150 milyar dolar ihracat hedefine ulaşırken ülkenin cari açık problemini de çözeceğiz” dedi.

RAKİP DEĞİL DESTEKÇİ

Birlik bünyesindeki tüm sektörlerin detaylı analizlerini yaptırdıklarını, bu doğrultuda bir yol haritası çizeceklerini söyleyen Akbalık, “2016-2019 yılları arasında mal ihracatımız yıllık yüzde 6.6 artarken hizmet ihracatımız yüzde 11.2 oranında artış gösterdi. Üstelik mal ihracatının rakibi veya alternatifi değil destekleyicisi olan hizmet sektörü, Türkiye markasını da güçlendiriyor” diye konuştu.

DİZİLER, ÖĞRENCİLER TÜRKİYE ELÇİSİ

Türk dizileri 150’den fazla ülkede günlük 700 milyon izleyiciye ulaştı. Eğlence ve kültür hizmetleri sektörümüz 296 milyon dolar ihracatla dünyada ilk 10’da, dizi ihracatında ise ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunuyor.

İzlenme rekorları kıran dizilerimiz ülke ihracatına, bilinirliğine, turizm, eğitim ve sağlık sektörlerine katkı sağlıyor.

Bacasız sanayi turizm sektörümüzün pandemi öncesinde turist sayısı açısından dünyada 6’ncı, Avrupa’da 4’üncü sırada yer almasına rağmen kişi başına elde edilen gelirde 13’üncü olması yapısal bazı değişikliklere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

Dağ, yayla, inanç, kültür ve gastronomi turizmi alanları teşvik edilip, yatırımlar bu alanlara yönlendirilmeli.

Sanayide robotik dönüşümü kaçırdık ama yazılımdaki fırsatı kaçırmayalım. Kuluçka merkezleriyle, doğru teşviklerle yeni girişimler ortaya çıkarabiliriz.

Türkiye şu an en fazla yabancı öğrenciye sahip 10 ülkeden biri ve 125 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Mezun olan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde ülkemizin tanıtımını yapıyor. Hedefimiz 600 bin öğrenci sayısına ulaşmak.