Ekonomi Döviz alım satımında yeni dönem! Zorunlu oldu

Döviz alım satımında yeni dönem! Zorunlu oldu

Ekonomi

Döviz alım satımında yeni dönem! Zorunlu oldu

Son dakika haberi...Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu hale getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu. Bakanlık, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti. Söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığı vurgulandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Emekliliğiniz 1 Mart 2023'te
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Periyodik araç bakımında hesaplar şaştı! Yetkili servis mi özel servis mi?
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
A'dan Z'ye hisse senedi
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kooperatiflere yeni düzenleme! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi