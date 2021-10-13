Döviz alım satımında yeni dönem! Zorunlu oldu
Son dakika haberi...Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu hale getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu. Bakanlık, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti. Söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığı vurgulandı.
13 Ekim 2021, Çarşamba 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.
BUNLARI DA OKUYUN