Ekonomi Döviz bürolarında yeni dönem başlıyor

Döviz bürolarında yeni dönem başlıyor

Ekonomi

Döviz bürolarında yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre; döviz alım satımına yetkili müesseselerin kuruluşu zorlaşacak. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin-500 bin lira tutarındaki başvuru ücretleri, faaliyette bulunulacak yere göre 2.5 milyon liradan 6 milyon liraya kadar çıkacak. Ayrıca A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıktı.

Sermaye artırımı için 2022 yılının sonuna kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar sermaye artırımı yapamayanlar için en fazla 90 günlük ek süre verilecek.

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