Döviz bürolarında yeni dönem başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.
13 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre; döviz alım satımına yetkili müesseselerin kuruluşu zorlaşacak. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin-500 bin lira tutarındaki başvuru ücretleri, faaliyette bulunulacak yere göre 2.5 milyon liradan 6 milyon liraya kadar çıkacak. Ayrıca A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıktı.
Sermaye artırımı için 2022 yılının sonuna kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar sermaye artırımı yapamayanlar için en fazla 90 günlük ek süre verilecek.
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