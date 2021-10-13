Döviz bürolarında yeni dönem başlıyor

Buna göre; döviz alım satımına yetkili müesseselerin kuruluşu zorlaşacak. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin-500 bin lira tutarındaki başvuru ücretleri, faaliyette bulunulacak yere göre 2.5 milyon liradan 6 milyon liraya kadar çıkacak. Ayrıca A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıktı.

Sermaye artırımı için 2022 yılının sonuna kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar sermaye artırımı yapamayanlar için en fazla 90 günlük ek süre verilecek.