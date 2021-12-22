Ekonomi Döviz düştü, gübre fiyatlarına indirim geldi!

Döviz düştü, gübre fiyatlarına indirim geldi!

Ekonomi

Döviz düştü, gübre fiyatlarına indirim geldi!

İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede ise yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada; “İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz” ifadelerine yer verildi. 

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