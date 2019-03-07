Döviz fiyatları... Dolar ve euro ne kadar?

Döviz fiyatları... Dolar ve euro ne kadar? Döviz kurunda dün hareketlilik yaşandı. Dün güne 5,3880'le başlayan dolar en yüksek 5,4459'u görürken kapanışını ise 5,4361'le yaptı. Şimdi yatırımcılar, bugün döviz kurunda neler yaşanacağını merak edip "Dolar ve euro ne kadar?" sorusunu yöneltiyor.