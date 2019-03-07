Döviz fiyatları... Dolar ve euro ne kadar?
Döviz kurunda dün hareketlilik yaşandı. Dün güne 5,3880'le başlayan dolar en yüksek 5,4459'u görürken kapanışını ise 5,4361'le yaptı. Şimdi yatırımcılar, bugün döviz kurunda neler yaşanacağını merak edip "Dolar ve euro ne kadar?" sorusunu yöneltiyor.
Döviz kuru pazartesinden bu yana yönlü sürekli olarak yukarı çevirmiş durumda... Haftanın İlk iki günü 5,37-5,38 bandında seyreden dolar dün tırmandı. Dolar kapanışı 5,3880'le yaparken euro ise 6.1551'den yaptı.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Döviz kuru bugün sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Saat 09.10 itibarıyla dolar 5,4337'den işlem görürken euro ise 6,1489'dan satılıyor.