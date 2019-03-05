Döviz fiyatları... Dolar ve euro ne kadar?

Dün sabah saatlerinde gerileyen döviz fiyatları öğlen saatlerine girildiğinde yükselişe geçti. Dün öğlen saat 12.00'de 5,40'ı gören dolar daha sonra düşüşe geçti ve günü 5,3788'le kapattı. Bugünse kapanışa göre sabah saatlerinde çok hafif bir yükseliş söz konusu... İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar sabah saat 09.20 itibarıyla 5,3852'den işlem görürken euro ise 6,1084'ten satılıyor.