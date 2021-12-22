Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Vizyoner 2021 Zirvesi'nde şunları söyledi:

"Piyasalarda yaşanan TL lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Sanayi ve girişimcinin ihtiyaç duyacağı tüm destekleri sağlamak için çalışıyoruz.





Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı yakalamak."



