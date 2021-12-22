Döviz kuruyla ilgili Bakan Varank'tan açıklama
Döviz kuruyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuştu. 'Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir.' diyen Varank, 'Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı yakalamak' dedi.
22 Aralık 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Vizyoner 2021 Zirvesi'nde şunları söyledi:
"Piyasalarda yaşanan TL lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Sanayi ve girişimcinin ihtiyaç duyacağı tüm destekleri sağlamak için çalışıyoruz.
Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Temel önceliğimiz kurda ve fiyatlarda istikrarı yakalamak."