Dövizdeki düşüş raflara yansıyor

Migros’tan yapılan açıklamada, “Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve ve sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı, fiyatı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor” denildi.

FİYATLAR YÜZDE 10-30 İNDİ

CarrefourSA da şu açıklamayı yaptı:

“Reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tereyağı, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirim yapıyoruz.” Ege Bölgesi’ndeki 326 marketi bünyesinde barından Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) de ayçiçeği yağında yüzde 10-20 arasında, tuvalet kağıdında ise yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranda indirim kararı aldığını açıkladı.

MOBİLYADA KAMPANYA

Bu arada Türkiye’nin en eski mobilya çarsına sahip İstanbul Anadolu Yakası Doğrama ve Mobilyacılar Sitesi İşletme Kooperatifi (MODOKO), ‘Haydi Türkiye, Şimdi Birlik Zamanı!’ kampanyası başlatarak 350 mağazasında yüzde 40’a varan indirim uygulama kararı aldı. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Hammadde fiyatlarında yüzde 150’nin üzerinde artışlar yaşamamıza rağmen, taşın altına elimizi koyarak indirim kampanyası başlattık” diye konuştu.