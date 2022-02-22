Dövme avcısı: Cesetlerin kimliğini o buluyor

ABD New York’ta tıp okumak isteyen Michelle Miranda, 2000’lerin başında bir gün katıldığı adli tıp dersinden çok etkilendi. Yönünü DNA çalışmalarına çevirdi. Önce adli tıp uzmanı olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl önce yakılıp parka atılmış bir ceset üzerinde çalışması gerekti. Geleneksel yöntemlerle teşhis edilmesi imkansızdı. Ancak Miranda otopsi yaparken dokusunun altında dövme izi gördü. Sonra kurbanın mikroskobik boyutta incelenen kıyafet parçasında mürekkep izine rastladı. Daha sonra dövme mürekkepleri üzerine araştırmaya başladı.

UZUN ÖMÜRLÜ İZ

Hepsinin farklı kimyasal kombinasyonları vardı. Kimyasal eşleşmeler yapılınca dövmenin yapıldığı yer ve kurbanın kimliği bulunabildi. Bu sayede cinayet de aydınlatıldı ve katil bulundu. Miranda, o tarihten itibaren adli tıp biriminde dövme uzmanı olarak çalışmaya başladı. Profesör olan Miranda, “Dövmelerin ömrü çok uzun. Bu konuda en büyük ilham kaynağım Sibirya’da üzerinde 2 bin 500 yıllık dövmesiyle bulunan Buz Prensesi oldu” diyor. ‘Ukok Prensesi’ olarak bilinen ceset, 1993’te bulunmuştu.

Prof. Michelle Miranda’nın uzmanlık alanında kitabı da var.







