Dövme bakımı nasıl yapılır? Dövme yaptırdıktan sonra bakımı nasıl olmalı
Son zamanlarda dövme yaptıran birey sayısı hızla artmakta. Dövme sanatçılarının uyarıları üzerine dövme yapılırken kullanılan ürünlerin önemi kadar dövme sonrası yapılan bakımın önemi de oldukça fazla. Eğer dövme yaptırdıysanız ve dövme bakımı hakkında bilgi almak istiyorsanız "dövme bakımı nasıl yapılır, dövme yaptırdıktan sonra bakımı nasıl olmalı" haberimize göz atın.
Dövme yaptırıldıktan sonra yaşantımız boyunca bedenimizde taşıyacağımız için deforme olmadan doğru bir bakımla kalitesini koruyabilirsiniz. Yeni dövme yaptırdıysanız ve dövme bakımı nasıl olmalı merak ediyorsanız "dövme bakımı nasıl yapılır, dövme yaptırdıktan sonra bakımı nasıl olmalı" detaylar haberimizde.
Dövme bakımı nasıl yapılır? Dövme yaptırdıktan sonra bakımı nasıl olmalı
- Dövme uygulaması bittikten sonra dövmeci, bölgeyi sterilize edip streç film veya hava alan bir bandajla kapatır. Bandajı 3 saatin onunda çıkartabilirsiniz.
- Dövme yapılan bölge hassas olacağı için herhangi bir yer ile temas ettirmemeye özen gösterin. Yaralı bölge mikrop kapmaya oldukça yatkındır.
- Antibakteriyel sabun yardımıyla dövmenizi dezenfekte edebilirsiniz. Dövmeli bölgeyi direkt olarak suyun altına sokmama şartıyla durulayın.
- Nemlenen bölgeyi kağıt havlu yardımıyla kurulamaya özen gösterin.
- Dövme yaptırıldığında ilk gün hatta mümkünse 2 gün dövmeye direk su değdirmemeye özen gösterin.
- Dövmecinizin önerdiği krem ile günde 2 kere çok bol sürmeden narin bir şekilde dövmenizin üzerine uygulayın.
- Dövme yarası iyileşmeye başladığında kaşımamak en önemli hususlardandır.
- Dövme iyileştikçe kabuk atacağı için kabukları soymadan kendisinin atmasını bekleyin.
- En önemli madde dövme güneş sevmez. Mümkün oldukça dövmenizi güneşten kaçırın.
Bu haberi de okudularGümüş yüzük nasıl parlatılır? Kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri
Bu haberi de okudularEvde doğal şampuan nasıl yapılır? Bütün saç tipleri için ev yapımı doğal şampuanlar