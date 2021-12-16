Bakım Dövme silme işleminde en ideal mevsim kış

Dövme silme işleminde en ideal mevsim kış

Bakım

Dövme silme işleminde en ideal mevsim kış

Dermatolog Doç. Dr. Zennure Takcı, dövmesini sildirmek isteyenlerin pico lazer tedavisiyle daha az ağrılı ve daha konforlu şekilde sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

16 Aralık 2021, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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Pico lazerin kullanım alanları hakkında bilgilendirmede bulunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zennure Takcı, “Pikolazer; melazma hastalığı, güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, çiller, pıh (postinflamatuar hiperpigmentasyon) tedavisi, solar lentigo, cafe- au-lait lekeleri, ota nevus, becker nevus, nevus spilus, dövme silme, iğneli radyofrekansta (altın iğne) kullanılır” dedi.

DÖVME SİLME İŞLEMİNDE EN UYGUN ZAMAN

Dövme silme işleminde saniyenin trilyonda bir hızı artış yapabilen pikolazer kullanılarak daha az seans sayısı ile daha az ağrılı ve daha konforlu tedavi gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Takcı, “Dövmenizin rengi, süresi profesyonel ya da amatör olması tedavi başarısını etkiler. Her mevsimde dövme silme işlemi yapılabilmektedir, ancak en ideali kış mevsimidir. İşlemden yarım saat önce lokal anestezik kremler uygulanır. 10-15 dakikada silme işlemi gerçekleşir” diye konuştu.

DAHA HIZLI VE ETKİN TEDAVİ SAĞLIYOR

Günümüzde pikosaniye lazerlerin, nanosaniye atım yapan Q-Switch lazerlere göre 1000 kat daha kısa sürede (saniyenin trilyonda biri) hızlı ve daha etkin atım yaparak leke tedavisi ve dövme silmede devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Takcı, şu bilgileri paylaştı:

“Leke ve dövme silmede lazer tarafından hedeflenen pigmentleri pico lazer sistemleri çok daha küçük parçacıklara parçalayarak normal dokularda termal hasar oluşturmaz. Sonuçta daha az seans sayısı ile daha hızlı ve etkin tedavi sonuçları alınırken, tedavi esnasında daha az ağrı hissi duyulur, tedavi sonrası oluşabilecek eritem ve kabuklanma gibi yan etki riskleri azalır.”


İHA

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