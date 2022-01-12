Dövmeç nasıl yapılır? Dövmeç tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinden birisi olan dövmeç tarifi, patlıcan yapılan şahane bir meze. Peki, dövmeç nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız dövmeç tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
12 Ocak 2022, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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En sevilen ve en popüler mezelerden birisi olan dövmeç tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, dövmeç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız dövmeç tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
DÖVMEÇ TARİFİ
Dövmeç malzemeler
- 4 adet patlıcan
- 4 adet yeşil biber
- 4 adet domates
- Tuz
- Karabiber
- 4 diş sarımsak
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Öncelikle fırında, ocakta veya ızgarada patlıcan, biber ve domatesler közlenir.
- Közlenen sebzelerin ilk sıcaklığı geçtikten sonra kabukları soyulur.
- Daha sonra çatal yardımıyla közlenmiş patlıcan, domates ve biber ezilir.
- Sebzeler bir kabın içerisinde güzelce karıştırılır.
- Üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve baharatlar eklenerek fırın tepsisine dizilir.
- Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirilir.
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