En sevilen ve en popüler mezelerden birisi olan dövmeç tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, dövmeç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız dövmeç tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

DÖVMEÇ TARİFİ

Dövmeç malzemeler

4 adet patlıcan

4 adet yeşil biber

4 adet domates

Tuz

Karabiber

4 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

DÖVMEÇ YAPILIŞI

Öncelikle fırında, ocakta veya ızgarada patlıcan, biber ve domatesler közlenir.

Közlenen sebzelerin ilk sıcaklığı geçtikten sonra kabukları soyulur.

Daha sonra çatal yardımıyla közlenmiş patlıcan, domates ve biber ezilir.

Sebzeler bir kabın içerisinde güzelce karıştırılır.

Üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve baharatlar eklenerek fırın tepsisine dizilir.

Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirilir.



