Dövmeci katliamı! Kitabında yazmıştı

ABD’nin Denver kentinde Lyndon McLeod (47) isimli saldırgan dehşet saçtı. McLeod, önce bir dövmeciyi bastı. Dövmecinin sahibi Alicia Cardenas (44) ve çalışanı Alyssa Gunn Maldonado’yu (35) öldürdü. Maldonado’nun kocasını da yaraladı. Daha sonra bir eve girdi, burada bir adamı hedef aldı. Bir başka dövmeciye gitti. Burada çalışan Danny Scofield’ı da (38) öldürdü. En son sığındığı otelde çalışan görevliyi öldürdükten sonra yakalandı. Polisin ölü ele geçirdiği saldırganın daha önce ‘Roman McClay’ adıyla yazdığı kitabında bu katliamı kurguladığı ortaya çıktı. Romanda kendi adını verdiği baş karakter, altı ay boyunca Denver’daki dövmeciler dahil kendisine ‘hatalı davranan’ 46 kişiyi öldürüyordu.

Lyndon McLeod, dağda yaşıyor, avlanıyordu. Erkek üstünlüğüne inanıyordu ve aşı karşıtıydı.