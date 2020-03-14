Dövmeleri yine bir örnek

Eski manken ve oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan’a Bebek’teki ünlü dövmeci RedCat’te rastladım. Pınar geçen yıl sol koluna, eşi Yağmur da sağ koluna bir örnek şerit dövmesi yaptırmışlardı. Pınar ile Yağmur bu kez aynı kollarının üst kısmına ‘OK’ dövmesi yaptırdı. Ok ‘her zaman düz gider ve hedefine ulaşır’ anlamına geliyor. Pınar ile Yağmur yakında ikiz çocuklar gibi bir örnek giyinmeye başlarsa sakın şaşırmayın.

Sergen gece hayatına veda etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a arkadaşlarıyla akşamüstü Bebek Otel’de rastladım. Genellikle gece eğlencelerinde görmeye alışık olduğum Sergen Hoca’yı gün batımında görünce çok şaşırdım. “Hayırdır bu saatte ne işin var burada?” diye sordum. “Beşiktaş Teknik Direktörü olmak büyük sorumluluklar gerektiriyor. Eski yaşantıma ve eğlence hayatına son verdim. Artık her şeyimle Beşiktaş’ın başarısı için çalışıyorum. İzin günümde de arkadaşlarımla erken saatlerde buluşup görüşüyorum” dedi.

Londra'da klinik açıyorlar

Burak Kut’un eşi Medikal Estetik Uzmanı Dr. Cansen Yeni’nin Nişantaşı’ndaki kliniği sosyete ve şov dünyası ünlülerinin en uğrak adresi. 10 yıldır ünlüleri gençleştirip güzelleştiren Cansen İngiltere’de yaşayan ünlü modacı Zeynep Kartal ile ortak oldu. Birlikte Londra’da Harrods mağazasının yanında, mayıs ayı sonunda bir klinik daha açıyorlar.



