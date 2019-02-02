Dövüldü, öldürüldü, imdat! Erkek şiddetine hayır!

Eskişehir’de 4’üncü çocuğuna 5 aylık hamile olan nezaket a., 7 yıllık eşi S.a. tarafından öldüresiye dövüldü. Kolları, bacakları, burnu kırılan, yüzü ve vücuduna sayısız dikiş atılan S.a., bebeği ile ölümle pençeleşiyor. Nezaket A.’nın ablası Rahime Taş şiddete herkesin seyirci kaldığını şöyle anlattı:

HERKES KORKUYOR

“Nezaket, 3 hafta önce yine dayak yedi. Polise haber verdik. Ama eşinden korktuğu için şikayetçi olmadı. Korkudan yine şikayetçi olmuyor.

Eşinin ailesi de şiddete seyirci kaldı. O adamdan herkes korkuyor. Kardeşimin çocukları cinsel istismara da uğruyor.”

ÖLDÜRÜLDÜ

Adana Kozan’da baba Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar’ı (18) yatağında uyurken av tüfeğiyle öldürdü. Oğlunu arayan Kadir Tatar “Yanlışlıkla Tuğçe’yi vurdum. Ben de intihar etmek için ilaç içtim” dedi. Eve giden polis, Tuğçe’nin cesedi ve baygın haldeki Kadir Tatar ile karşılaştı. ‘baba yapar Mı?’ Tuğçe’nin 21 Ocak’ta Facebook’tan şu mesajı paylaştığı ortaya çıktı: “Bir baba üzer mi evladını? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya, onun gibi olmamaya çalışırsın.

İMDAT!

Antalya’da Funda I. (20), boşanmak istediği 2 yıllık eşi Ö.C.I. yüzünden kabus yaşıyor. Funda, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı. “Kendisinden boşanırsam ailemi öldüreceğini, yüzüme kezzap atacağını söyledi. Daha önce ağabeyimi bıçakladı. Beni defalarca dövdü. Başıma tabanca, boğazıma bıçak dayadı. 6 kez uzaklaştırma kararı aldırdım hepsini ihlal etti. Her gün arayıp tehdit ediyor. Sonumun diğer kadınlar gibi olmasını istemiyorum. Yetkililer sesimi duysun.”