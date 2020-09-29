Türkiye Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadınla ilgili gerçek çok başka çıktı

Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadınla ilgili gerçek çok başka çıktı

Türkiye

Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadınla ilgili gerçek çok başka çıktı

Beylikdüzü'nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı.

29 Eylül 2020, Salı 09:03 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi'nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu tespit edildi.

Takılıp düştü 

Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi. Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.


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