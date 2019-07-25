Dövüp pompalı ile vurduktan sonra bıçakladılar

Sercan Yalkın sokakta yürürken, daha önce aralarında husumet bulunan O.A. ve T.K. ile karşılaştı. Sercan Yalkın ile O.A. ve T.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ATEŞ AÇTILAR

Yalkın’ı darp eden şüphelilerden biri ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Karnından yaralanan Sercan Yalkın olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak iki şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yaralı olan Yalkın’ı yakalayıp, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında darp etmeye devam etti.

MARKETE GİRDİ

Aldığı darbelerle bir marketin önünde yere düşen Sercan Yalkın, yalvarmalarına aldırış etmeyen saldırganlardan biri tarafından bu kez bıçaklandı. Yalkın, kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada marketin içine alınan Sercan Yalkın’a ilk müdahaleyi bir vatandaş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Sercan Yalkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra şüpheliler O.A. ve T.K.’yı yakaladı. Eski İzmir Polis Merkezi’ne götürülen saldırganların sorgulanmasına başlandı.

DHA