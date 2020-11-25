Down sendromlu genç kız artık herkes tarafından tanınıyor

Instagramda’da 63 binden fazla takipçisi olan Georgia Traebert’nın peşinden Brezilya’daki modellik ajansları koşuyor.

Aktarılanlara göre down sendromlu olarak dünyaya gelmiş ve kalbinde sorun olan genç kız, hiçbir zorluğun kendisini engellemesine izin vermemiş.

Herkes tarafından tanınır hale geldi

Georgia ilk kez annesi Rubia’nın Facebook’ta fotoğrafını paylaşmasıyla herkes tarafından tanınır hale geldi. Rubia, Georgia dünyaya gelmeden önce down sendromlu doğacağını bilmiyormuş ve bebeği doğduktan sonra teşhise tepkisi şu şekilde olmuş:

“Georgia’ya hamileyken yapılan testlerde kızımın down sendromlu olacağı öngörülemedi. Doğduktan sonra değişen hiçbir şey olmadı. O bizim kızımızdı ve şimdi düşününce doğumdan önce bilsek bile bizim için bir şey değişmezdi. Elbette dünyaya geldiğinde ona bakabilecek miyiz diye bir takım endişelerimiz oldu.”

Georgia henüz beş yaşındayken kalbinden operasyon geçirdi. Şimdilerde ise kalbindeki sorun düzeldi. Annesi Rubia, kızı Georgia’nın arkadaşlarıyla uyum sağlayabilmesi için elinden gelenin fazlasını yapmış.

Rubia, “Georgia’yla hep yakından ilgilendim. Oyunlar oynadık, şarkı söyledik ve dans ettik. Evde mutlu olursa dışarıda da mutlu olacağını düşündüm. Kızıma bakabilmek için işimden ayrıldım ve kendimi kızıma adamım” dedi. 2016 yılında Rubia, Georgia’nın fotoğrafını Facebook’ta paylaştı ve binden fazla beğeni aldı. Kızının daha iyi hissetmesi adına anne, kızının fotoğraflarını paylaşmaya devam etti. Georgia kısa sürede Facebook’ta ünlü oldu.

Rubia, “Başta öylesine fotoğraflar paylaşıyorduk. Fotoğrafları çok beğenen insanlar oldu. Down sendromlu çocukların yaşıtları gibi bir hayat sürdürebileceğini herkese kanıtlamak istemiştik” dedi.

Anne son olarak şunları söyledi:

“Bugün beş farklı ajansla kontratı var. Instagram ve Facebook sayesinde kızım tanınmaya başladı. Artık onu dünya tanıyor. Geçtiğimiz günler Breziya’daki bir şirketin reklam filminde yer aldı.”

Georgia’nın down sendromlu çocuklara ve ailelerine ilham olacağı kesin.



