Ödüllü Türk sivil toplum kuruluşu İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfının (İZEV) "Sen ve Biz" sergisi Türkevi'nde açıldı. New York'ta ilk kez açılan sergide, Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt gibi dünyaca ünlü ressamların tabloları, Down sendromlu gençlerin yüzleriyle yeniden yorumlandı. "Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz!" mottolu 12 eserden oluşan sergide, "Mona Lisa", "İnci Küpeli Kız", "Meyve Sepeti Tutan Çocuk" gibi dünyaca ünlü başyapıtlar farkındalık versiyonuyla yer alıyor.

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sergi, özel gereksinimli, Down sendromlu ve otizmli insanlar hakkında topluma farkındalık kazandırmayı hedefliyor." diye konuştu.

Geçen yıllarda müzik grubu Pink Floyd'un desteğini aldıklarını ve "Another Brick in The Wall" şarkısının Türkçe versiyonunu yaptıklarını hatırlatan Kılıç, projenin örnek model bir iş olduğunu söyledi.

AA