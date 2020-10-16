Down sendromu kısaca nedir?

Bebeğin 21. kromozom çiftinde fazladan Bir kromozom bulunması ile ortaya çıkan duruma down sendromu denmektedir. Hem fiziksel hem de bir nörolojik açıdan meydana genel belirtiler eşliğinde kendisini gösteren bir sorundur. Özellikle hafif ya da orta derecede zihinsel engelli sorunu en önemli problemleri içerisinde yer alır.

Böyle bir sorun ile karşı karşıya kalındığı zaman çocuğun mevcut potansiyelini ortaya çıkaracak, onu hayata kazandıracak olan belli başlı bazı destekler ön plana çıkar. Aile ile beraber uzman doktor kontrolü altında erken zamanda tedavinin başlaması, down sendromunun yarattığı gerilemeyi önleme konusunda büyük bir öneme sahiptir.

Down sendromunu getirdiği belirtiler kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu konuda fiziksel ve bireysel ile davranışsal açıdan farklı belirtiler ortaya çıkar. Yapılan tanı ise genel olarak fiziksel açıdan meydana gelen belirtiler ön plana çıkarılarak konur. Bu doğrultuda gözler çekik bir görünüm ortaya çıkarırken, göz aralığının iç kısmında cilt katmanında artış söz konusudur.

Fiziksel belirtiler:

- Küçük ayaklar ve eller

- Yaşıtlarına göre daha kısa boylu olma

- Avuç içlerinde meydana gelen enine tek bir çizgi

- Zayıf kas tonu

- Ayakları yerden 1. ve 2. parmaktaki aralığın normalden fazla olması

Bilişsel ve davranışsal belirtiler:

- Konuşma ve dil gelişimi konusunda yaşanan gecikmeler

- Uyku zorluğu çekme

- Dikkat sorunu

- Emekleme ve yüzme becerilerinde gecikme

- Öfkelenme ve inatçılık nöbetleri

- Tuvalet eğitimi için gecikme sorunu

Bu gibi belirtiler ile beraber en yakın zamanda uzman doktora başvurarak, gerekli olan tedavi yöntemlerinin ele alınması çok önemlidir. Böylece çocuğun hem fiziksel hem de nörolojik açıdan girişiminin önemli oranda artış göstermesi sağlanabilir.

En çok merak edilen sorunlar arasında Down sendromunun bebeklerde nasıl anlaşılacağı geliyor. Hem beyin aktiviteleri hem de fiziksel olarak ortaya çıkan down sendromu için, ilk teşhis fiziksel açıdan gerçekleşir.

Özellikle doğumun hemen ardından meydana gelen bazı fiziksel unsurlar durumun bebeklerde nasıl anlaşılacağını gösterir. Özellikle gözlerde yaşanan çekiklik ortak sorunları içerisinde yer almaktadır. Bunu standart bir durum olması ile beraber, ayrıca göz aralığının cilt katmanında yer alan kalınlık da yine söz konusudur.

Down sendromu için tedavi yöntemleri

Down Sendromu aslında tedavi gerektiren bir hastalık olarak tanımlanmaz. Bunun daha çok bir farklılık olduğunu dile getirmek mümkün. Bu tür sorun yaşayan çocukların sağlık durumları yakından takip edilmeli ve gelişimsel konusunda gerekli unsurlar ele alınmalıdır.

Özellikle erken dönem çocukluk evresinde yapılan takip ve destek, çocukların sağlıklı ve etkin bir birey olması konusunda önemli potansiyel teşkil etmektedir. Eğitim hayatı ve sosyal hayatı için yapılacak olan takip, ailelerin gerçekleştireceği yıllık takiplerdir.

Ailenin takibi ile beraber yaşıtlarına göre geride kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan çocuklar, kendini farklı algılamadan üretken bir dönem geçirme şansı elde edebilir. Özellikle iyi bir eğitim ile beraber, Down sendromlu çocuklar kendine bakabilecek duruma gelebilir ve basit işlere yatkınlık ile meslek sahibi olabilir.







