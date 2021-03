Down Sendromuna farklı renklerle dikkat çekiliyor!

Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye’de ise ortalama 70 bin Down sendromlu birey olduğu tahmin ediliyor. Doğdukları andan itibaren başlayan ve ömür boyu devam eden eğitimler sayesinde Down sendromlu bireyler engelli olmayan akranları ile aynı sınıflarda okuyabiliyor, liseye ve üniversiteye gidebiliyor. Down sendromlu bireyler, iş hayatına katılabiliyor ve bağımsız veya yarı bağımsız olarak yaşayabiliyor. Maalesef toplumda bunların olabileceğinin farkında olmayan, bu yüzden Down sendromlu kişilere karşı ön yargılı davranan, onları dışlayan ve Down sendromunu bir farklılık değil de bir hastalık olarak gören pek çok kişi hatta uzman var. İşte bu yüzden 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, Down sendromlu bireylerin başarıları ve içinde yaşadıkları topluma kattıkları değerler hakkında toplumsal bilinç yaratmanın yanı sıra farklılıkların toplumu geliştirdiğinin vurgulanması açısından da çok önemli bir fırsat sunuyor.

RENKLİ ÇORAPLARLA SEN DE DESTEK VER!

Türkiye Down Sendromu Derneği, bu yıl da toplumdaki tüm insanların ve Down sendromlu bireylerin katılımı ile farklı olmanın bir eksiklik olmadığını, herkesin farklı renkler gibi dünyanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve birbirini tamamladığını göstermeyi amaçlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği’nin düzenlediği farkındalık hareketi, giyilen farklı renklerdeki çoraplarla Down sendromlu bireyler ile ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Destek olmak ve kampanyaya katılabilmek için, el veya ayaklara giyilen çoraplarla fotoğraf çekmek ve fotoğrafları #rengimizbelliolsun etiketiyle sosyal medyada paylaşmak yeterli oluyor.

