Doya doya hoya

Hoyalar, yüzlerce çeşidi olan tropikal bitkilerdir. Yaygın türlerindeki parlak, etli yaprakları mumla kaplı gibi göründüğünden mum çiçeği diye de anılıyor. Hoyalar, fanatikleri tarafından sevilerek büyütülen, koleksiyonu yapılan çiçekler. Çelikleri ile kolayca çoğaltılabilen hoyaların bazı özel türleri hariç bakımı genel olarak kolay. Güneş ışığı alan, ılık ortamları seven, güzel kokulu, yıldız şekilli çiçekler açan hoyalar su geçirgenliği yüksek toprağa ihtiyaç duyar. Hoyaların toprağına bol süngertaşı ve perlit katabilirsiniz.

DALLARI BUDAMAYIN

Hoyaların Türkiye’de ve dünyada en çok bilinen türü carnosa. Çok köklenmeyen hoyaların büyük saksılara ihtiyacı olmaz, uzun süre aynı saksıda kalabilirler. Hoyanın uzayıp giden dallarını asla kesmeyin. Bunlar yaprakla ve çiçekle dolacaktır.

HAVANIZI GÜZELLEŞTİRİR

Hoya dalları kendini taşıyamayacak yapıdadır. Uzayıp giden dalların sarılabilmesi için uygun destekler hazırlamalısınız. Bol yapraklı bir bitkiye dönüşen hoyanın, evinize en büyük katkısı havayı temizlemek olacaktır. Hediye ettiği hoyalarla bu aileyle tanışmamı ve bilgi sahibi olmamı sağlayan Nuran Polat’a teşekkür etmeden bu yazıyı bitirmemeliyim.