Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu ne?
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da şıklık yarışı devam ediyor. Hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Seray Sever’in Konseptleri” oldu. Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 10 Aralık birincisi ve puan durumu
10 Aralık 2020, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu
Doya Doya Moda 10 Aralık birincisi kim?
Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 10 Aralık Perşembe günü yarışmacılar “Seray Sever’in Konseptleri” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 10 Aralık birincisi Sabiha oldu.
10 Aralık Perşembe Doya Doya Moda puan durumu
Sabiha: 20
Ceren: 17
Rabia: 10
Birben: 18
Tuğba: 14
Bahar: 11
Özde: 17