Doya Doya Moda 13 Ocak Çarşamba günü birincisi kim oldu? Puan durumu ne?
Doya Doya Moda'da yeni haftanın üçüncü konsepti belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen büyük beden moda yarışmasında her gün jüri üyelerinin belirlediği konsepte uygun kombini en iyi yapabilmek için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. 13 Ocak Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda puan durumu ne?
13 Ocak 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü günüde yarışmacılar altın kolyeye sahip olabilmek için kıyasıya yarışıyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. 13 Ocak Çarşamba günü birincisi kim? İşte puan durumu
Doya Doya Moda 13 Ocak birinci kim?
Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği yarışmanın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 13 Ocak Çarşamba günü yarışmacılar jürinin belirlediği konsepte uygun kombini yapmak için yarışıyorlar. Doya Doya Moda 13 Ocak Çarşamba günü birincisi henüz belli olmadı...