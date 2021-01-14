TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda Perşembe gün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 14 Ocak 2021 puan durumu..

Bu yıl yeni bölümleriyle hemen herkesi ekran başına kilitleyen Doya Doya Moda da hafta finali öncesinde son güne gelindi. Yarışmacılar, kendilerine verilen süre ve bütçeyle İstanbul sokaklarını alt üst ederek en yüksek puanı almak için mücadele edecek. Sema Öztürk’ün de misafir olacağı bugünde finale bir gün kala yüksek puan almak isteyen kişiler mücadele etmeye devam ediyor.

Doya Doya Moda 2. Sezonu tüm hızıyla başladı. Doya Doya Moda 2. Sezonun jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

14 Ocak 2021 gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 14 Ocak 2021 gün birincisi henüz belli olmadı. Hafta içi her gün yayınlanan programda gün birincisi belli olduğu takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

14 Ocak Perşembe puan durumu ne?

Puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğu takdirde sizlerle paylaşacağız.