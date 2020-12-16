Doya Doya Moda'da yeni haftanın üçüncü konsepti belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 16 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 16 Aralık puan durumu...

Doya Doya Moda 16 Aralık haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 16 Aralık Çarşamba günü yarışmacılar “Çizme Şıklığı” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 16 Aralık birincisi Özde oldu.

Doya Doya Moda bu haftanın yeni yarışmacıları kim?

Doya Doya Moda'ya bu hafta Buket Köklü ve Ayşegül Toptaş katıldı.

16 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu

Ayşegül: 14

Birben: 10

Bahar: 4

Özde: 20

Rabia: 12

Buket: 8

Ceren: 18