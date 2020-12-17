Magazin Doya Doya Moda 17 Aralık puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 17 Aralık puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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Doya Doya Moda 17 Aralık puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Fenomen program "Doya Doya Moda" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın dördüncü gününde yarışmacılar yeni konseptleri ile yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 17 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu?

17 Aralık 2020, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde yeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte 17 Aralık Perşembe günü puan durumu...

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17 Aralık günün konspeti

Doya Doya Moda 17 Aralık günün konsepti diş buğdayıydı.

17 Aralık Puan durumu

Doya Doya Moda programında 17 Aralık Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Ceren: 20

Rabia: 19

Birben: 19

Bahar: 19

Özde: 20

Ayşegül: 18

Doya Doya Moda 17 Aralık Günün birincisi kim oldu?

17 Aralık Perşembe gününün birincisi tam puan alarak Ceren ve Özde oldu.

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