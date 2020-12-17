TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde yeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte 17 Aralık Perşembe günü puan durumu...

17 Aralık günün konspeti

Doya Doya Moda 17 Aralık günün konsepti diş buğdayıydı.

17 Aralık Puan durumu

Doya Doya Moda programında 17 Aralık Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ceren: 20

Rabia: 19

Birben: 19

Bahar: 19

Özde: 20

Ayşegül: 18

Doya Doya Moda 17 Aralık Günün birincisi kim oldu?

17 Aralık Perşembe gününün birincisi tam puan alarak Ceren ve Özde oldu.