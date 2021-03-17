Geçtiğimiz cuma günü Elif Nil Elden'in birinciliği ile sona eren haftasının ardından Doya Doya Moda'da yeni bir maraton ekranlara geliyor. İki sezona damga vuran yarışmacıların birbirleri ile rekabet edeceği maratonda yine kolye için kıyasıya mücadele ediliyor. Peki, Doya Doya Moda 17 Mart Çarşamba All Star 3. bölüm kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu...

DOYA DOYA MODA 17 MART ÇARŞAMBA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 17 Mart Çarşamba günü en çok puanı alıp günün birincisi olan isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 17 MART PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 17 Mart Çarşamba günü puan durumu henüz belli olmadı.