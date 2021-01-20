Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Puan durumu nasıl?
Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'mangal partisine gidiyorlar' olarak belirlendi. Çiftler en güzel kombini yaparak günün en yüksek puanını almak için mücadele ediyorlar. Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...
20 Ocak 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının sevilen moda yarışmasında her gün belirli konseptlere göre hazırlanılıyor. Bugün günün konsepti 'mangal partisine gidiyorlar' olarak belirlendi. Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Günün puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...
Doya Doya Moda 20 Ocak birincisi kim?
Günün birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Puan durumu
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Bahar
Ayşegül
Aysu Örgen
Batıcan
Mehmet
Alper
Emre
Ufuk
Erhan
Ahmet
Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler?
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
Seray Sever
Ivana Sert
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