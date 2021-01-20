Magazin Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Puan durumu nasıl?

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Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Puan durumu nasıl?

Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'mangal partisine gidiyorlar' olarak belirlendi. Çiftler en güzel kombini yaparak günün en yüksek puanını almak için mücadele ediyorlar. Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının sevilen moda yarışmasında her gün belirli konseptlere göre hazırlanılıyor. Bugün günün konsepti 'mangal partisine gidiyorlar' olarak belirlendi. Doya Doya Moda 20 Ocak 2021 birincisi kim? Günün puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Doya Doya Moda 20 Ocak birincisi kim?

Günün birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Puan durumu

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Aysu Örgen

Batıcan

Mehmet

Alper

Emre

Ufuk

Erhan

Ahmet

Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler?

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

Ivana Sert 

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