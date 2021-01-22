Birbirinden iddialı 14 yarışmacının kendi aralarında girdiği yarıştan hangi ikisinin galip çıkacağı merak konusu ve sürekli olarak araştırılıyor. Giderek artan final heyecanıyla birlikte daha da fazla kişiyi televizyon karşısına geçiren yarışmada yaşanacaklar da sabırsızlıkla bekleniyor. Gözler ise sıralamada. Peki, Doya Doya Moda 22 Ocak 2021 Cuma birincisi kim? Haftanın birincisi kim oldu? Altın kolyeyi kim aldı? Puan durumu ne?

Haftanın birincisi kim oldu? Altın kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi kadınlarda Rabia olup altın kolyenin sahibi olurken erkeklerde ise Emre olup saatin sahibi oldu.

Kim elendi?

22 Ocak Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasına veda eden isim ise kadınlarda Aysu oldu. Erkeklerde ise bu hafta elenen olmadı.

Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 Cuma puan durumu

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın yeni gününde alınacak puanlar haftanın ilerleyen bölümlerini de direkt olarak etkileyeceği için büyük önem taşıyor. Bu sebeple yarışmacılar en yüksek puanlarla günü tamamlamak istiyor. Yarışmacıların aldıkları puanlar açıklandıktan sonra haberimizde okuyabilirsiniz.

Aysu Örgen: 6 + 6 + 6 + 6

Bahar Candan: 4 + 12 + 4 + 14

Birben Coşkun: 19 + 6 + 14 + 7

Rabia Ağca: 14 + 20 + 19 + 6

Ayşegül Toptaş: 6 + 13 + 10 + 6

Ceren Keskin: 14 + 9 + 10 + 18

Özde Karacan: 14 + 20 + 16 + 17

Ahmet: 6 + 20 + 18 + 12

Erhan: 12 + 16 + 15 + 20

Mehmet: 7 + 6 + 18 + 9

Batıcan: 12 + 9 + 15 + 18

Alper: 8 + 18 + 17 + 8

Ufuk: 16 + 10 + 11 + 17

Emre: 17 + 18 + 17 + 15